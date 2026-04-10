FGR asegura 209 mil litros de huachicol en Nuevo León

Asegura FGR 209 mil litros de huachicol en NL

En tres operativos realizados en Cadereyta y General Bravo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que aseguró 209,750 litros de hidrocarburo y detuvo a dos presuntos implicados en el robo de combustible.

Las acciones se llevaron a cabo entre el viernes 3 y el sábado 4 de abril, aunque fueron dadas a conocer apenas ayer por la dependencia federal.

Acciones de la autoridad

En un primer cateo, en Cadereyta, los agentes aseguraron 55,000 litros de hidrocarburo, además de una manguera de aproximadamente dos kilómetros y contenedores de almacenamiento. En ese sitio fue detenido un hombre identificado como "Seferino", quien fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. De acuerdo con la FGR, el sospechoso fue sorprendido cuando manipulaba mangueras conectadas a una toma clandestina ubicada entre dos predios.

En un segundo operativo, también en Cadereyta, las autoridades decomisaron 124,750 litros de hidrocarburo, así como equipo para su traslado y almacenamiento, entre ellos pipas, autotanques y bombas.

Detalles confirmados

Finalmente, en un tercer despliegue realizado en General Bravo, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a un hombre que circulaba por la carretera libre a Reynosa con una pipa cargada con combustible. El conductor no pudo acreditar la procedencia legal del hidrocarburo, por lo que fue detenido.

En este último caso, las autoridades aseguraron aproximadamente 30,000 litros de combustible, además del tractocamión y la pipa.