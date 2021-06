El día en que 'El Chapo' Guzmán traicionó a 'El Güero' Palma con agentes de la DEA

Nación

Loera habría confesado al agente que su amistad con el Güero se había roto porque supuestamente Salazar ordenó el asesinato de uno de los hermanos de Griselda López

En marzo de 1998 Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se reunió en secreto con agentes de la DEA para ofrecerles información sobre los Beltrán Leyva, 'El Güero' Palma Salazar y políticos mexicanos que protegían al narco, esto con la finalidad de que le perdonaran sus crímenes en Estados Unidos

Así lo reveló el periodista de investigación de Rolling Stone Noah Hurowitz, quien cubrió el juicio de Guzmán Loera en Nueva York, en su libro El Chapo, la historia no contada del más infame barón de las drogas del mundo, que saldrá a la venta en Estados Unidos el próximo 20 de julio.

Agrega que en septiembre de 2001, en otra reunión, el Chapo mandó a uno de sus hermanos a concertar otro encuentro con la DEA, al que asistió Genaro García Luna, quien traicionó a un representante de la dependencia federal estadounidense.

"Por documentos de la Corte me enteré de dicha reunión. En 2019, a las afueras de ­Washington DC, me reuní con Joe Bond (uno de los agentes que asistió), quien me enseñó y explicó el reporte interno que él escribió para la DEA luego de haberse encontrado con el Chapo".

En el capítulo 5, "I am Tito" (Soy Tito), describe a un Chapo urgido de delatar a sus enemigos del Cártel de los Arellano Félix como argumento para no ser extraditado y juzgado en Estados Unidos. Aunque existía el rumor, nunca se había corroborado que Guzmán fuera uno de los tantos soplones que se acercó a la DEA.

En ese período el fundador del Cártel de Sinaloa se encontraba encerrado en la cárcel de Puente Grande. Según el autor, el agente Bond habría tenido que hacer malabares para poder penetrar las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 2 de Puente Grande, Jalisco, el mismo donde años después ocurriría la primera fuga del Chapo en un carro de lavandería.

Según el periodista, a pesar de que al Chapo se le dijo que no le darían garantías para su seguridad, libertad o protección, el narcotraficante se sinceró y habló sobre su gran socio y amigo, El Güero Palma Salazar, que entonces también se encontraba preso en el mismo penal.

