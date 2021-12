El INE acata el fallo de la SCJN sobre la revocación de mandato: Ciro Murayama

El Instituto Nacional Electoral (INE) acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la consulta de revocación de mandato.

En su cuenta de Twitter, Ciro Murayama, consejero del INE, aseguró que el órgano electoral acatará el fallo de la SCJN.

"El INE siempre acata al juez", dijo Ciro Murayama.

Ciro Murayama, del INE, dice que la SCJN no se pronunció sobre "el fondo del asunto"

Tras el fallo sobre la revocación de mandato, Ciro Murayama señaló que la SCJN no se pronunció sobre la falta de presupuesto del INE para realizar la consulta.

"Eso mandan; más aún no se pronuncian sobre el fondo del asunto" CIRO MURAYAMA. CONSEJERO DEL INE En este sentido, el consejero apuntó que para realizar la consulta de revocación de mandato con 161 mil casillas se requieren 3 mil 830 millones de pesos . Sin embargo, la SCJN determinó que el INE continúe con el proceso de realización de la consulta solamente con los mil 503 millones de pesos que contar el órgano para dicho ejercicio. "Para hacer la revocación de mandato con 161 mil casillas se requieren $3,830 mdp. La comisión de la @SCJN dice que el @INEMexico continúe con los trabajos con solo $1,503 mdp (40%). Eso mandan; mas aún no se pronuncian sobre el fondo del asunto. El INE siempre acata al juez" CIRO MURAYAMA. INE SCJN ordena al INE que no posponga la revocación de mandato Este miércoles 22 de diciembre, la SCJN

ordenó al

INE

no posponer la consulta de

revocación de mandato

.

Esto luego de que la Comisión de Receso de la SCJN admitiera a trámite la controversia constitucional que presentó la Cámara de Diputados.

De esa manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó el acuerdo por medio del cual el INE había determinado posponer la revocación de mandato debido a la falta de presupuesto.

La Comisión de Receso de la SCJN, admitió a trámite la controversia constitucional que presentó ayer martes la Cámara de Diputados en contra del acuerdo del INE.

La comisión que está integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, determinó que el acuerdo del INE de posponer la revocación de mandato no tenga efecto.

Debido a lo anterior, el INE deberá cumplir en tiempo y forma con el ejercicio, conforme se establece en Ley Federal de Revocación de Mandato.