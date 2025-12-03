Buscan a ´El Rayo´ en Tabasco: recompensa de 250 mil pesos

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) anunció la emisión de una recompensa de 250 mil pesos a quien proporcione información que permita localizar y detener a Euler Rubalcaba Colorado, alias "El Rayo", señalado como uno de los jefes operativos del grupo criminal La Barredora y que permanece prófugo desde su fuga del penal de Cárdenas en 2022.

La institución difundió este martes la ficha de búsqueda del presunto integrante de la organización delictiva y pidió a la ciudadanía aportar datos que contribuyan a su captura, en el marco del Acuerdo AE/FGE/RAGEC/X/054/2025.

Detalles sobre la fuga de ´El Rayo´ del penal de Cárdenas

En la publicación oficial, la Fiscalía detalló que la recompensa se otorgará "a quien aporte información fidedigna, oportuna y veraz" para la localización o aprehensión de Euler Rubalcaba Colorado, quien también podría identificarse como Euler Ruvalcabar Colorado, Euler Ruvalcaba Córdova o Euler Ruvalcaba Naranjo.

Según la ficha, se le relaciona con la probable comisión de los delitos de:

- Robo de vehículo estacionado en la vía pública con violencia

- Secuestro agravado

- Asociación delictuosa agravada

Asimismo, se incluyó su media filiación: estatura aproximada de 1.65 metros, complexión mediana, tez moreno claro, cabello ondulado negro, frente amplia, orejas medianas, cejas semipobladas, ojos negros, nariz recta de base mediana, pómulos planos, bigote escaso, sin barba, labios delgados, boca mediana y mentón rectangular.

Investigaciones sobre La Barredora y su operación en penales

La búsqueda de "El Rayo" se reactivó en medio de investigaciones federales que vinculan a La Barredora con operaciones criminales dentro de centros penitenciarios del estado. El pasado 20 de septiembre, un reportaje de Proceso documentó el funcionamiento interno del grupo dentro de los penales tabasqueños y su presunta relación con el entonces secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR contra Bermúdez Requena y otros implicados, el testimonio de un colaborador identificado como C. T. D. R. (Tomás "N"), exsecretario particular del exfuncionario, señaló que Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado", ejercía control sobre personal penitenciario, así como relación directa con directores y jefes de vigilancia.

Según su declaración, esa estructura facilitó la fuga de "El Rayo" del penal de Cárdenas, hecho que corroboró al recordar un comentario del entonces jefe de vigilancia del CRESET, Santos Tosca, quien le indicó que Ulises Pinto había organizado la evasión.

Recompensa vigente por información sobre Euler Rubalcaba Colorado

Desde su fuga en 2022, la Fiscalía de Tabasco mantiene a Rubalcaba Colorado en calidad de prófugo. La dependencia reiteró que la recompensa de 250 mil pesos se encuentra vigente para quien aporte información que lleve a su captura y puso a disposición sus canales de denuncia anónima.

Hasta ahora, la institución no ha informado sobre avances adicionales en la búsqueda, mientras continúa el proceso federal relacionado con la presunta estructura operativa que habría permitido la fuga de integrantes de La Barredora desde los centros penitenciarios del estado.