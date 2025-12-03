Coahuila recibe reconocimiento de Unesco por su labor en alfabetización

Unesco reconoce a Coahuila por su labor de alfabetización inicial

En Coahuila, más de 150 mil niñas y niños participan en programas que buscan garantizar que todo estudiante lea y escriba con soltura antes de tercer grado.

En un país donde miles de niñas y niños alcanzan el tercer grado de primaria sin saber leer, Coahuila ha comenzado a abrirse paso como una excepción. La Unesco y el Instituto Natura distinguieron ayer miércoles al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la Secretaría de Educación estatal por su estrategia para fortalecer la alfabetización inicial, un reconocimiento entregado durante el encuentro México aprende leyendo, celebrado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El acto, al que asistió el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, subrayó la importancia de la continuidad institucional en un contexto nacional marcado por la desigualdad educativa y la falta de herramientas para docentes frente al rezago lector.

El reconocimiento no surge en el vacío. Forma parte de un proceso que, según la propia Unesco, demuestra que las políticas educativas sostenidas y técnicamente acompañadas pueden transformar realidades complejas. En Coahuila, la estrategia Impulso Educativo ha centrado esfuerzos en reforzar aprendizajes esenciales desde los primeros grados, con el programa Reto Aprendo Lectura 1,2,3 como eje operativo.

La aplicación de esta política no ha sido únicamente estatal. Se han sumado organismos como el Instituto Natura, Faro Social y Educativo, Zorro Rojo, la Fundación del Empresariado Coahuilense y la propia Unesco, en un esfuerzo que combina capacitación docente, materiales especializados y seguimiento técnico en centros escolares.

Hoy, más de 150.000 niñas y niños participan en estas acciones, un alcance difícil de replicar en otras entidades y que, según las instituciones presentes en Guadalajara, convierte a Coahuila en un caso a observar a nivel nacional.

"Nuestra prioridad es clara: que todas las niñas y los niños de Coahuila aprendan a leer y escribir desde los primeros años de primaria. Esta labor garantiza que, al finalizar tercer grado, cuenten con bases sólidas para continuar su trayectoria educativa y enfrentar con éxito su proyecto de vida", afirmó Garza Fishburn durante su intervención.

El funcionario subrayó que la alfabetización temprana no es solo un objetivo pedagógico, sino una apuesta por reducir brechas sociales desde la escuela. Las instituciones que otorgaron el reconocimiento destacaron precisamente este enfoque: la continuidad, la voluntad política y la capacidad técnica de maestras, maestros y directivos, elementos que —afirmaron— han permitido consolidar un modelo eficiente de aprendizaje lector.

El reconocimiento, dijeron, busca alentar a que más entidades adopten políticas de alfabetización sostenidas en el tiempo, respaldadas por evidencia pedagógica y evaluaciones continuas.