Sheinbaum confirma asistencia al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Yo creo que sí: Sheinbaum prevé asistir al sorteo del Mundial 2026 junto a Trump y Carney,

pues dijo "yo creo que sí".

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que prevé asistir al sorteo del Mundial 2026 junto al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Yo creo que sí voy a ir... mañana les platicamos cómo va estar, es un evento muy corto".

Claudia Sheinbaum

Sorteo del Mundial 2026 sorteo de la fase de grupos el cual se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., Estados Unidos.

Ante su confirmación, Claudia Sheinbaum también reveló haber hablado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino sobre el acto de sorteo del Mundial 2026.

Por lo que explicó, la presidenta Claudia Sheinbaum que durante su asistencia "haríamos la apertura de la pelotita para ver qué grupos nos toca encabezar, después nos retiramos y ya viene los grupos de cómo se definen".

Detalles sobre la asistencia de Sheinbaum al sorteo

Trump estará contento de recibir a Sheinbaum

Tras confirmar su asistencia al sorteo del Mundial 2026, el presidente Sheinbaum comentó que su homólogo Trump estará contento de recibirla.

Esto conforme a la invitación a Claudia Sheinbaum en el acto de sorteo del Mundial 2026 y por lo que el Departamento del Estado de Estados Unidos confirmó que el presidente Donald Trump la espera.

"La secretaria de relaciones exteriores tuvo conocimiento a través del Departamento del Estado de Estados Unidos que estoy invitada y que al presidente Trump estaría contento de recibirme allá".

Claudia Sheinbaum