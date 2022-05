"El trato que recibo es cruel"; Escribe El Chapo desde prisión

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, escribió en una carta a la que Univision tuvo acceso, en la cual afirma que ha recibido malos tratos que lo han orillado al dolor físico y depresión.

"Debido al trato en ADMAX ahora yo padezco dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión", aseguró "El Chapo". "El trato que recibo es cruel e injusto, y me está causando que sufra problemas psicológicos y de salud. Yo rezo para que esta corte intervenga", indicó refiriéndose al tribunal federal de Denver que recibió la demanda en octubre de 2021.

"El trato que recibo es cruel e injusto. He sufrido mucho. Me sirven poca comida y a menudo me quedo con hambre", mencionó en la carta

El Chapo guzmán y los abogados del mismo, han buscado hacer que los jueces terminen su cadena perpetua y aligerar las restricciones sobre sus actividades, pues el mismo, señala que sufre el mismo trato que terroristas al limitar todo contacto con otras personas.

Después de ser extraditado, primeramente fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Actualmente se encuentra en ADX Florence, prisión a la cual fue trasladado después de ser sentenciado