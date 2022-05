“El Tren Maya va”, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – “El Tren va” asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un segundo amparo detuviera una parte de la construcción del tramo cinco entre Cancún y Tulum y reiteró que emitió un acuerdo presidencial para que no se parara la obra por completo.

Durante la conferencia de prensa Mañanera, realizada en el Palacio Nacional y para no perder costumbre, nuevamente el presidente de México, dedicó varios minutos para atacar a Claudio X González y a otros empresarios a quienes llamó hipócritas y corruptos.

Con respecto al acuerdo que suscribió para impedir que se detuvieran las obras del Tren Maya, reconoció que lo hizo según él, para cuidar los intereses del pueblo.

“No me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, nos paran por completo. Eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa que se quede inversión tirada que es dinero del pueblo, pero yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para cuidar los intereses del pueblo”, aseguró AMLO, ya en un tono molesto y enojado por los amparos que si lograron detener la construcción del Tren Maya.

“No vamos a dar ni un paso atrás”, aseguró López Obrador en respuesta a lo que él considero como una lluvia de amparos en contra de la construcción del Tren Maya,

“Siempre he dicho que el conservadurismo es muy fuerte en México como en el mundo, deben tener, entre sus vanguardias, los más recalcitrantes, y simpatizantes como 25 millones. Es una fuerza considerable”, reconoció López Obrador.

AMLO aseguro que va a continuar la construcción del Tren Maya a pesar de los amparos, luego de que se otorgó una segunda suspensión contra obras del tramo 5: “La lluvia de amparos la vamos a resolver como se resolvió la lluvia de amparos en el Aeropuerto Felipe Ángeles”.