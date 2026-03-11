Regala lujoso XV años; empresario debe 3.6 mdp al fisco de Tabasco

VILLAHERMOSA, MÉXICO — Un empresario tabasqueño se encuentra bajo el escrutinio público y de las autoridades fiscales tras organizar una ostentosa celebración de XV años para su hija, a pesar de mantener un adeudo vigente de 36 millones de pesos con la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. La difusión de imágenes y videos del evento, caracterizado por una logística de lujo extremo y la presencia de artistas exclusivos, ha provocado una fuerte reacción de la administración estatal y de la opinión pública.

El festejo, realizado en una de las zonas más exclusivas de la capital tabasqueña, incluyó detalles que evidencian una inversión millonaria, como decoración de alta gama, banquetes internacionales y espectáculos de primer nivel. Sin embargo, mientras las imágenes de la gala se viralizaban en redes sociales, los registros del Sistema de Administración Tributaria del Estado revelaron que el anfitrión figura en la lista de los principales deudores fiscales de la entidad por conceptos relacionados con impuestos sobre nómina y otras obligaciones empresariales no liquidadas.

La Secretaría de Finanzas de Tabasco confirmó que el contribuyente ha evadido diversos requerimientos de pago durante los últimos ejercicios fiscales, acumulando una deuda que asciende a los 36 millones de pesos entre impuestos omitidos, multas y recargos. Las autoridades señalaron que resulta contradictorio el despliegue de solvencia económica para fines recreativos y privados cuando se alega insolvencia ante las arcas públicas. Este caso ha puesto de manifiesto la disparidad entre el estilo de vida de ciertos sectores empresariales y su cumplimiento con el erario estatal.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) federal también podría atraer el caso para realizar una auditoría sobre el origen de los recursos utilizados en la fiesta de XV años, buscando posibles discrepancias fiscales. Bajo las leyes vigentes de disciplina financiera, los gastos excesivos que no coinciden con las declaraciones de ingresos son motivo de sanciones administrativas y penales. El gobierno de Tabasco enfatizó que no habrá privilegios y que se agotarán las instancias legales para recuperar el adeudo millonario del empresario.

El incidente ha generado un intenso debate en plataformas digitales sobre la ética empresarial y la eficacia de los mecanismos de recaudación en México. Sectores de la sociedad civil exigen que la opulencia mostrada en eventos sociales sea considerada como prueba de capacidad de pago en procesos de ejecución fiscal. Mientras tanto, el empresario implicado no ha emitido una postura oficial respecto a los señalamientos, aunque su equipo de representación legal ha intentado contener la difusión de los detalles del evento en medios locales.

Este escándalo de evasión fiscal en Tabasco ocurre en un periodo de austeridad donde la recaudación local es fundamental para financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos. La administración estatal reiteró su compromiso de aplicar la ley de manera equitativa, advirtiendo que la exposición pública de la riqueza personal, cuando existe una deuda tributaria pendiente, acelera los procesos de embargo y congelamiento de cuentas bancarias para resarcir el daño a las finanzas públicas del estado.