En 30 meses, gobierno de AMLO acumula el doble de homicidios que Felipe Calderón

Nación

Con 72 mil 892 expedientes en los primeros 3 años de gobierno, la cifra es más del doble que en el mismo periodo de Felipe Calderón

Los 'abrazos no balazos' parecen no rendir frutos, pues la política de seguridad emprendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de apoyos sociales y atención a causas de violencia no han sido suficiente aún para abatir los altos niveles de criminalidad.

Bajo su presidencia, México ha tenido el año más violento de su historia: el 2019 y se prevé que el 2021, sea el segundo. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), en el tercer año del morenista, se han acumulado 72 mil 892 expedientes, la cifra es más del doble que en el mismo periodo de Felipe Calderón.

También lee: Por violencia en Tamaulipas; Coahuila pide ir a EU por Piedras Negras

Los números de la presente administración son 138 por ciento mayores a los que registró el gobierno de Felipe Calderón en sus primeros 30 meses (cuando ya había iniciado la llamada ´guerra contra el narco´), que fue 30 mil 572 expedientes.

Mientras que, con relación con la administración de Enrique Peña Nieto, la cifra de la actual administración es 74 por ciento mayor, ya que con el priista hubo 41 mil 979 expedientes por homicidio doloso durante sus primeros 30 meses de gobierno.

También lee: 'Si marihuana lúdica no ayuda a frenar violencia, enviaré iniciativa al Congreso': AMLO

De acuerdo con expertos consultados, este gobierno carece de una estrategia para enfrentar el problema de homicidios y así lo demuestra que ni durante la pandemia por coronavirus, este delito bajó. De marzo a julio de 2020, en el país se reportaron 15 mil 088 homicidios dolosos y feminicidios, es decir, en promedio, 99 cada 24 horas. Pero otro factor que ha originado que en México sean asesinadas en promedio cuatro personas cada hora es la impunidad que tiene una tasa de entre 75 y el 94%.