Enfermera becaria del IMSS aplica por error vitaminas en los ojos de un bebé

Una madre de familia acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por vacunas para sus bebés, pero lamentablemente a uno de los menores le pusieron vitamina A en los ojos, por lo que la mujer denuncia negligencia.

Este trágico hecho ocurrió en el Estado de Querétaro, donde una enfermera becaria fue dada de baja, luego de que por error le aplicó vitamina A en los ojos a un bebé, lo que ocasionó que el menor rompiera en llanto.

La madre del bebé denunció a la enfermera a través de redes sociales, donde explicó por medio de un video lo sucedido:

“Por favor ayúdenme a compartir. El miércoles 4 de enero 2023 a las 12:00 pm acudí (al hospital) en Querétaro para que les aplicaran a mis gemelos las vacunas de los 4 meses”.

De acuerdo con la declaración de la fémina, ella acudió a un hospital donde fue atendida por una enfermera, quien dio la orden a una becaria de aplicar vitamina A en gotas, en los ojos de los bebés.

Según la mujer, la enfermera responsable de la interna en ningún momento se levantó de su silla para comprobar que el procedimiento se efectuara de manera correcta.

Fue entonces cuando la mamá de los gemelos se preocupó, ya que uno de sus bebés comenzó a llorar, y cuando lo revisó, los ojos se le habían tornado amarillos.

“La interna se las aplica, pero dándole una gota en cada ojo a mi bebé, me percato de inmediato y le pregunto si eso es normal, pues las gotas que le había aplicado eran de consistencia grasosa. Después, el ojo se le pintó de color amarillo a mi bebé y el pobre lloraba desconsolado”.

Ante los hechos, la madre de familia exigió la presencia del jefe de la clínica y a un médico para que revisara a su bebé.

“Solamente llegó la jefa de enfermeras ‘a resolver mis dudas’, a decirme que me calmara, que no pasaba nada. Tuve que pedirle a mi hermana que fuera a pedir ayuda porque no llegaba ningún doctor. Según las enfermeras, todos estaban ocupados. Después el jefe de clínica subió para llevarme a urgencias y todavía la enfermera muy descarada me dice que cuando termine vuelva con ella para que le aplique las vacunas a mis hijos”.

Finalmente, el nosocomio culpó a la becaria por lo tanto fue dada de baja del consultorio de Medicina Preventiva en el cual brindaba su servicio.