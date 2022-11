Enfurece AMLO contra periodista Sergio Sarmiento

Ciudad de México. – En su conferencia de prensa Mañanera, Andrés Manuel López Obrador aseguró que renunciaría a la presidencia de México si el periodista Sergio Sarmiento aporta una prueba de que tiene un acuerdo con el Cartel de Sinaloa.

El pasado 29 de octubre, el periodista Sergio Sarmiento, publicó un tuit en el que señala:

Según mis cuentas, el presidente ha visitado Badiraguato cuatro veces:

? Febrero 2019

? Marzo 2020

? Julio-agosto 2021

? Y ahora, octubre 2022

Badiraguato tiene 26,542 habitantes y 7,250 viviendas. Se reparten 14 mil apoyos sociales. — Sergio Sarmiento (@SergioSarmiento) October 30, 2022

Este simple y sencillo tuit, molesto de sobremanera al presidente de México, al grado de que en los últimos días ha dedicado muchos minutos de su conferencia de prensa Mañanera a atracar al periodista mexicano y e día de hoy no fue a la excepción.

AMLO acusó al periodista, de que sostienen que las visitas del presidente a Badiraguato son porque tiene un acuerdo con el Cartel de Sinaloa, al momento que le exigió aportar alguna prueba.

Recordó que en una de sus visitas saludó a la señora (en referencia a la madre del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y aseguró: "lo volvería a hacer, porque respeto a la gente mayor, respeto a cualquier persona y tengo mi consciencia tranquila".

Asimismo, lanzó el siguiente reto: "Si hubiese una prueba de algún acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad".

En este contexto acusó a Sergio Sarmiento de mentiroso: "miente como respira y se fue creando lo aureola de una gente seria, objetiva, profesional, engañando a muchos".

Y bueno, ya entrado en el tema y para no faltar a su costumbre de atacar al también periodista Carlos Loret de Mola, señaló:

"Es como cuando le planteé a Loret de Mola lo mismo: A ver, dejo la Presidencia, doy a conocer mi testamento, si aparece de que en mi testamento escribo de que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés, si aparece eso, como tú lo señalas en tu escrito, dejo la Presidencia, y si no es así, aunque voy a dar a conocer mi testamento, que no me gustaría, pero lo haría si él aceptara, tú dejas el periodismo", expresó el presidente López Obrador.