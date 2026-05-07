Enrique Inzunza enfrenta acusaciones de nepotismo en Sinaloa

Mientras Sinaloa atraviesa una de las crisis políticas más delicadas de los últimos años, el nombre del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez volvió al centro de la polémica. Ya no sólo por los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado, sino por una estructura de poder que, según diversas investigaciones periodísticas, habría convertido al Poder Judicial estatal en un círculo controlado por familiares y personas cercanas al exmagistrado.

La historia detrás del clan Inzunza

La historia detrás del llamado "clan Inzunza" revela cómo una red de parentescos logró ocupar posiciones estratégicas dentro del sistema judicial de Sinaloa, incluso después de que Inzunza dejara la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia para integrarse al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante más de una década, Enrique Inzunza construyó una carrera sólida dentro del Poder Judicial sinaloense. Fue magistrado, presidente del Supremo Tribunal y posteriormente secretario general de Gobierno en la administración de Rocha Moya, antes de dar el salto al Senado.

Sin embargo, reportes recientes apuntan a que su salida del tribunal no significó una pérdida de control. Al contrario: familiares directos comenzaron a aparecer en puestos clave dentro del aparato judicial.

Uno de los casos más señalados es el de su esposa, Claudia Meza Avendaño, quien ocupó precisamente la magistratura que él dejó vacante tras incorporarse al gobierno estatal. También fueron identificadas hermanas, sobrinos y otros allegados en posiciones relevantes del sistema judicial sinaloense.

Nepotismo en tiempos de Morena

La estructura familiar no se habría limitado únicamente al Poder Judicial. Investigaciones publicadas esta semana señalan que incluso colaboradores cercanos del senador lograron colocar a familiares dentro de la nómina del Senado de la República.

El caso ha generado críticas porque ocurre en un momento en que Morena ha impulsado públicamente reformas contra el nepotismo y el tráfico de influencias.

La contradicción política alimentó el debate nacional luego de que medios nacionales exhibieran cómo varios integrantes de la familia Inzunza ocuparon cargos simultáneamente en instituciones judiciales y administrativas de Sinaloa.

El tema explotó aún más tras las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa. Entre los nombres señalados apareció el propio Inzunza, situación que terminó por derrumbar la imagen de uno de los operadores políticos más influyentes del rochismo.

Sinaloa: poder político, justicia y crisis

La controversia ocurre en medio de una tormenta política inédita para Sinaloa. La licencia temporal solicitada por Rubén Rocha Moya para enfrentar investigaciones internacionales abrió una crisis institucional que salpicó a jueces, fiscales, funcionarios de seguridad y operadores políticos.

Analistas consideran que el caso Inzunza exhibe algo más profundo que un posible caso de nepotismo: muestra cómo los grupos políticos locales construyen redes internas capaces de mantener influencia incluso cuando cambian de cargo o de institución.

En otras palabras, el poder no desaparece; simplemente cambia de oficina.

Y en Sinaloa, todo indica que el apellido Inzunza sigue teniendo peso dentro de los pasillos donde se decide la justicia.