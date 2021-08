Entregan cuerpos equivocados a familias en Colima

El Hospital Regional Universitario en Colima intercambió los cuerpos de dos mujeres que fallecieron por covid-19 entre las familias. Fue horas después de la cremación de una de ellas, que se dieron cuenta del error.

Ambas familias desconocen el motivo de la equivocación, pues las mujeres son totalmente diferentes, por un lado, la joven cantante Beatriz Alvarado, tenía 35 años de tez clara, mientras que la señora Martina, tenía 58 años de tez morena.

Fue a través de sus redes sociales que la madre de Beatriz Alvarado, publicó que el director del Hospital Regional en Colima, César Javier Villalobos, le había llamado por teléfono para exponer el error:

"Con gran dolor en mi corazón les informo que me llamó del Hospital un Dr. Villalobos para disculparse conmigo, debido a que ´habían cometido un error y nos dieron el cuerpo de otra persona´ (...) vamos a vivir todo el proceso como si nuestro dolor no fuera tan grande, y entregar a la otra familia las cenizas que tengo aquí en casa".

Sin embargo, la familia de la señora Martina no había autorizado la cremación, pues habían decidido realizar un sepelio de forma directa. A través de una transmisión en vivo, Yesenia Morena, hija de la mujer fallecida exige justicia, pues no tiene la certeza de que las cenizas sean de su madre.

"Quiero ver si se puede hacer una prueba de ADN porque yo no tengo la certeza que sea mi mamá, ya me querían entregar un cuerpo que no era el de mi mamá" dijo Yesenia durante una entrevista.

Yesenia Moreno, relata que entregó la documentación de su madre para los trámites correspondientes, acordando con su hermano que sería él quien recibiría el cuerpo, pero el tiempo se prolongó ya que el personal del Hospital no localizaba el cuerpo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud del Estado de Colima, informó que el director del Hospital Regional Universitario, César Javier Villalobos, pidió disculpas a las familias y se comprometió a dar seguimiento a lo ocurrido: "se llevará a cabo una investigación al interior del nosocomio luego de la lamentable confusión que se presentó en la entrega de un cuerpo, y adelantó que de haberse incumplido los protocolos se procederá conforme marque la ley contra quien resulte responsable".

Aunque hasta el momento no se han dado declaraciones por funcionarios de la Secretaría de Salud, la dependencia ha informado que fue por error de uno de los familiares que se originó esta confusión.

"De forma preliminar, tras escuchar las versiones de las familias y personal del hospital se sabe que luego de la muerte de dos pacientes, la primera familia se equivocó al identificar el cuerpo" dice el comunicado de la Secretaría de Salud, y agrega que cuando llegó la segunda familia "se dan cuenta que no es, por lo que se contacta a la primera familia y ellos se percatan del lamentable error, pero el cuerpo ya había sido incinerado".