Erigen busto en honor a AMLO en Veracruz pese a negativa del mandatario

Este pasado 30 de septiembre, en la ciudad de Agua Dulce, estado de Veracruz, se reveló una rotonda en la ciudad con varios personajes ilustres, entre los que se incluye un busto del expresidente López Obrador.

En la ceremonia, el presidente municipal, Noé Castillo Olvera, destacó la promesa de AMLO durante su mandato: no mentir, no robar y no traicionar

La plaza no solo rinde homenaje a López Obrador, sino que también incluye bustos de figuras históricas como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero

#GALERIA || Develan busto de AMLO en parque de Agua Dulce en el último día de su gobierno pic.twitter.com/trOmH4Wl8r — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) October 1, 2024

Este busto del expresidente se erigió a pesar de los pedidos del propio López Obrador de no erigir estatuas en su imagen, o bien, nombrar calles, colonias, escuelas o museos con su nombre tras la salida de la vida política.

"Mi familia me dice que no está de acuerdo, pero es que ahí dictó al notario que no quiero museos, estatuas, ni nombre de calles, escuelas, ni nada con mi nombre", expresó en aquella ocasión.