Erigen monumento en honor a las víctimas del atentado del Casino Royale

Este pasado domingo, se ha inaugurado un monumento a los fallecidos por el ataque terrorista al Casino Royale, en la ciudad de Monterrey. Allí, los familiares de las víctimas han pedido a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que se haga justicia en el caso.

El monumento se erigió en el lugar donde ocurrieron los atentados. En el mismo se lee la frase. "Que su sangre derramada y las lágrimas de sus familias les persigan siempre y no encuentren paz en donde quiera que estén".

"Esperamos que la doctora Claudia Sheinbaum haga la diferencia no solo por género, sino porque es una lucha justa de 13 años en donde nuestras familias siguen y seguirán muertas", indicó Samara Pérez Muñiz, vocera de los familiares de los fallecidos.

El ataque al Casino Royale ha sido uno de los casos de violencia más lamentando en el norte de México, el cual es reconocido como un ataque terrorista, pero otros se han negado a llamar el ataque "terrorismo" asegurado que al no ser definido por una ideología, no puede ser nombrado así, ignorando los ataques terrositas en Europa y África que no son motivados por religión o política.