Es probable que ya no haya horario de verano: AMLO

Ciudad de México. – El horario de verano está cerca de llegar a su fin en México, y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador avisó a la población que se prepare, pues los análisis y estudios al respecto revelan que son pocos los beneficios que trae consigo este ajuste en los relojes.

"Es muy probable que ya no haya horario de verano, porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario. Se está haciendo el análisis, ya hay estudios que dicen que el ahorro es mínimo y lo podemos lograr haciendo un compromiso de cuidar la luz, que no se desperdicie", dijo el mandatario en su rueda de prensa de este lunes.

Además, señaló que, de desaparecer el horario de verano, no habrá ningún tipo de inflación o desplome en la bolsa mexicana de valores.

"Hay que irnos preparando, no pasa nada en la cuestión financiera, antes a los presidentes los acalambraban los tecnócratas, les decían, eso no se puede hacer, porque va a haber devaluación, fuga de capital y ellos mandaban", comentó.

Un estudio llevado a cabo por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrojó que, tan solo el año pasado, el cambio de horario significó un ahorro del 0.16 por ciento del consumo nacional, lo que económicamente se traduce a mil millones 138 mil pesos.

Otra cuestión que juega en contra del cambio de horario son las presuntas afectaciones a la salud que desencadena, pues la Secretaría de Salud reveló que esto afecta el sistema nervioso de las personas, quienes comienzan a padecer somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria, trastornos digestivos, aumento de secreción del jugo gástrico, disminución diurna y aumento nocturno del apetito. Trastornos hormonales y malestar general.

Se espera que la eliminación del horario de verano se de mediante una encuesta, misma que aún se desconoce cómo y cuándo se estaría realizando.