Estados Unidos inicia consulta por el maíz transgénico ante el T-MEC

No hay día que no llegue y plazo que no se cumpla, pues la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, dio a conocer que se llamara a consulta ante el T-MEC, para poder resolver las disputas por el maíz transgénico.

Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos señalo que se busca llegar a un acuerdo que respete las soberanías de ambos naciones, pero también mostro su preocupación por lo arbitrario de las decisiones del gobierno mexicano.

A través de un comunicado, Katherine Tai, la representante comercial dijo que "la intención del gobierno de los Estados Unidos es que a través de este proceso podamos alcanzar un resultado que respete la soberanía de cada país y beneficie a los Estados Unidos, México y nuestros productores agrícolas y partes interesadas".

"Las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y sofocarán la innovación que es necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria si no se abordan. Esperamos que estas consultas sean productivas a medida que continuamos trabajando con México para abordar estos asuntos", dijo en el comunicado.

Conforme a las reglas del T-MEC, una de las partes puede iniciar las consultas técnicas con otra de las partes para discutir cualquier asunto que surja bajo el el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF).

El gobierno de México, dio a conocer meses atrás, que se prohibiría la entrada de maíz amarillo o transgénico a México,.