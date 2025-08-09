Posible intervención militar en cárteles de droga en México genera preocupación

CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno mexicano ha rechazado categóricamente la posibilidad de permitir la presencia de militares estadounidenses en su territorio, tras revelaciones de una directiva secreta del presidente Donald Trump que habilitaría al Pentágono para lanzar acciones militares contra los cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas.

Contexto y reacción oficial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que fue informada sobre la existencia de la orden ejecutiva, pero subrayó que ésta no implica la entrada de tropas estadounidenses en suelo nacional. Reiteró que su gobierno está abierto al diálogo y a fortalecer la colaboración, siempre dentro del marco del respeto a la soberanía mexicana.

El reporte sobre la directiva secreta fue difundido por The New York Times, lo que generó inquietud sobre el posible uso expandido de las fuerzas militares y de inteligencia de EE. UU. en operaciones contra cárteles dentro de México.

Tensiones y perspectiva diplomática

Sheinbaum ha sido enfática en desvincular cualquier tipo de injerencia extranjera con el marco de cooperación existente entre ambos países. "Soberanía no se vende, se defiende", declaró en mayo, al rechazar una propuesta previa de Trump para enviar tropas estadounidenses al país.

Especialistas advierten que una intervención unilateral violaría tanto el derecho internacional como la Constitución mexicana. Además, podría deteriorar la relación bilateral y entorpecer iniciativas conjuntas en materia de seguridad y migración.

México ha subrayado que la actual cooperación en seguridad puede consolidarse mediante intercambio de inteligencia, apoyo técnico y estrategias conjuntas, sin necesidad de desplegar tropas extranjeras en su territorio.