Sheinbaum descarta ingreso de tropas de EE.UU. a México pese a nueva orden de Trump

Ante la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza el uso de fuerzas armadas contra el crimen organizado incluso fuera del territorio estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que no existe ningún riesgo de una incursión militar en México.

Durante su conferencia, Sheinbaum fue tajante al asegurar que su gobierno ha sido firme al rechazar cualquier presencia militar estadounidense en el país. "Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está absolutamente descartado", declaró la mandataria.

Aclaró que esta nueva disposición del gobierno estadounidense fue notificada previamente a su administración, y que en ningún momento se contempla la participación de militares en suelo mexicano. "Estados Unidos no va a venir a México con los militares", subrayó. Además, destacó que la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional está sujeta a una estricta regulación.

El tema generó reacciones inmediatas en el ámbito legislativo. Diputados y senadores de Morena, así como aliados de la 4T, respaldaron a la presidenta en su postura de defensa de la soberanía. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que una eventual incursión militar estadounidense podría desencadenar una crisis diplomática. Afirmó que la mayoría de los mexicanos se opone a cualquier forma de injerencia extranjera.

También se pronunciaron al respecto los senadores Óscar Cantón Zetina (Morena) y Gonzalo Yáñez (PT), quienes reiteraron que Sheinbaum fue informada de la orden ejecutiva y que esta no implica la presencia de fuerzas militares extranjeras en México.

Sin embargo, desde la oposición, el senador priista Alejandro Moreno criticó al gobierno federal por supuestas relaciones con el crimen organizado. Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarar la información que ha circulado en medios estadounidenses.

En otro tema, Monreal reconoció el malestar que generan los viajes y gastos de diputados morenistas, incluidos los del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa. Dijo confiar en que la presidenta hará los llamados de atención necesarios.