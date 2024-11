"Estamos muy cansados"; Diputada justifica quedarse dormida en su curul

Durante las discusiones sobre la reforma para poder garantizar la protección de los animales en la constitución, la diputada morenista, Herminia López Santiago, fue captada dormida en su curul, lo que desató críticas en la población en general.

La fotografía fue tomada por corresponsal del medio Reforma, donde se puede ver como la diputada morensitas que gana 75 mil 609 pesos mensuales, se queda profundamente dormida en su asiento.

No hagan ruido que está descansando la diputada de Morena, Herminia López Santiago.



Foto de @Reforma pic.twitter.com/eswJJ43RM2 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 13, 2024

Tras los señalamientos en su contra, Herminia López, busco defenderse, afirmando que tanto ella, como los miembros de su partido, Morena, "están muy cansados".

"Y estamos muy cansados. Sí, efectivamente sentí que se me bajó la presión, me sentí mal. Pero ahí andaba yo en varios ajetreos. Me senté un ratito a contestar un mensaje y sentí como que me echaron agua caliente. No he ido (al médico), yo estaba para ir a una reunión de educación y en ese momento sentí como que cargué los guantes. Pero no, no es nada grave... Yo me levanté a las 3 de la mañana para venir para acá, prácticamente no dormimos ayer". dijo la diputada.

López Santiago es originaria de Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca, esta no tiene ninguna experiencia política fuera de ser parte de Morena, además esta no fue elegida directamente por votación popular, sino que accedió a la curul en función del porcentaje de votos.