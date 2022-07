Estas son las propuestas que AMLO le ofreció a Biden

El dia de hoy, el presidente de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, se reunieron en la Oficina Oval, donde el mandatario mexicano le propuso cinco puntos a Biden.

El presidente de México le propuso a Biden cinco propuestas de cooperación para poder restaurar las relaciones económicas entre México y Estados Unidos.

"Sin un programa atrevido y de bienestar, no será posible resolver los problemas (...) Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, si no en la transformación", señaló AMLO.

1. Medidas para solventar el alza de los precios de las gasolinas en EEUU

- AMLO propuso a Biden abrir las puertas a los americanos para cargar gasolina en territorio mexicano

2. México pondrá a disposición de EEUU más de mil kilómetros de gasoductos

- También se ofreció a Biden las tuberías de Pemex para abastecer los estados fronterizos americanos

3. Eliminación de aranceles

- El presidente Andrés Manuel puso en la mesa de debate la posibilidad de suspender algunos aranceles, así como trámites burocráticos.

4. Incentivar la autoproducción

- También se apuntó a Biden iniciar con la autosostenibilidad para evitar comprar a otros continentes, así como invitar a Estados Unidos a construir plantas de licuefacción de gas, de fertilizantes y la creación de parques solares en estados fronterizos de México.

5. Ordenar el flujo migratorio

- En un exhorto a Joe Biden, López Obrador planteó otorgar un mayor número de visas temporales de trabajo a migrantes para consolidar la construcción de obras de infraestructura en territorio estadunidense- que Biden propuso