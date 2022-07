"Este viejo venía tomándole fotos a mi niña", mujer denuncia a un acosador

Otro caso de acoso dentro de los vagones del Metrorrey, fue denunciado en Internet por una madre de familia, cuya hija fue víctima de este crimen.

Con una serie de fotografías, la usuaria de Facebook evidenció en esta red cómo su pequeña fue fotografiada por un hombre, cuya acción fue detectada por uno de los pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo.

"Este viejo venía tomándole fotos a mi niña en el Metro, me di cuenta por qué un muchacho que estaba parado a lado de él con su hijo lo vio tomándolas".

"Me preguntó que si venía con el viejo este, a lo cual contesté que no: me levanté inmediatamente para pedirle el teléfono y cuestionarlo de por qué estaba tomando fotos a mi hija", contó la madre de la niña.

"El tipo se puso nervioso y lo negó, pero el muchacho lo confrontó, le dijo: yo te vi y le quitaron el teléfono; yo estaba que moría del coraje e impotencia de que pasen este tipo de cosas, me quedé pasmada pensando que hacer", escribió.

Después de manifestar que su hija estaba un tanto confundida, la mujer hizo un llamado a la población para que extremen precauciones cada que utilicen el Metro y cualquier tipo de transporte.