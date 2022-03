“Esto no es Ucrania, es México”; Nuevo Laredo amanece bajo violencia

NUEVO LAREDO, TAMPS. - Durante la madrugada de este lunes 14 de marzo, se registraron diversos enfrentamientos en múltiples zonas de Nuevo Laredo, tras la supuesta detención de un alto mando del Cartel del Noreste.

La violencia al norte de México no se detiene y el crimen organizado no descansa. Pobladores de Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivieron momentos de terror al registrarse múltiples enfrentamientos durante la madrugada del lunes 14 de marzo, por lo que algunas escuelas y empresas de la región han tenido que suspender o reagendar sus actividades hasta nuevo aviso.

Aun siguen despues de 1 hora #NuevoLaredo pic.twitter.com/E5nRjyjq3b — Alejandro Contreras (@HuskyTheDoge) March 14, 2022

Según reportes locales, los ataques pudieron localizarse incluso en el Cuartel Militar de Nuevo Laredo. Los disturbios fueron ocasionados presuntamente por un enfrentamiento entre autoridades locales y sicarios que pertenecerían al Cartel del Noreste, luego de la supuesta detención de uno de sus altos mandos: Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo.

Usuarios en redes sociales compartieron una serie de videos de las múltiples balaceras que se registraron. En uno de ellos, el usuario @HuskyTheDoge grabó desde el interior de su hogar, a través de un resquicio de su ventana, uno de los enfrentamientos. “Aún siguen después de 1 hora”, escribió. A pesar de que todo está a oscuras, se alcanzan a percibir los sonidos de las ráfagas de disparos de manera ininterrumpida. En algunos momentos, hay intervalos de unos cuantos segundos en los que no se escuchan detonaciones. Sin embargo, los combates no cesaban.

Algunas vialidades, como los Puentes Internacionales I y II fueron obstruidos con unidades de transporte que se encontraban en llamas.

En otro clip, un hombre se encontraba al interior de su vehículo mientras manejaba por una avenida que se dirige hacia el Aeropuerto y Piedras Negras, a la altura del Puente Colosio. “Nuevo Laredo Tamaulipas, van 5 horas de enfrentamientos”, escribió el usuario de nombre Hiram en Twitter. A lo lejos, se observa un vehículo en llamas y, más adelante, se ven otros más incendiados.

En ese momento, no se observa algún otro vehículo. Sin embargo, el hombre avanzó unos cuantos metros y en el video se observa que, del lado izquierdo, la cabina de una unidad de tráiler se encontraba en llamas, mientras que del lado derecho otra unidad de transporte se estaba incendiando. Hiram prosiguió su camino, pero mientras más avanzaba más vehículos encontraba en llamas. “No, no voy a poder pasar por aquí. Está cabr*n. Todo el pueblo está cabr*n”, comentó Hiram mientras se dio la vuelta para tomar otra avenida y continuar con su viaje.

Nuevo Laredo Tamaulipas, van 5 horas de enfrentamientos pic.twitter.com/GWqwmM5D4n — elChihuas (@Hiram87041270) March 14, 2022

En diversas colonias como Buenavista, Segundo Anillo Periférico, Las Torres, Zona Centro, Fresnos, 150 Aniversario, Nueva Era, Campanario e Infonavit Hipódromo fueron donde se reportaron las detonaciones más fuertes, por lo que se declararon como zonas peligrosas. Asimismo, algunas vialidades fueron cerradas, como los Puentes Internacionales I y II.

Algunos usuarios indicaron que las balaceras duraron entre 3 y 4 horas. “Esto no es Ucrania, es México”, “Llevamos más de dos horas entre balaceras”, “Aún siguen las detonaciones después de 3 horas”, fueron algunos comentarios de quienes vivieron los enfrentamientos desde sus hogares. Incluso, algunos usuarios en redes aseguraron dormir en el suelo por miedo a una bala perdida.

De acuerdo con el testimonio de otros usuarios, las balaceras duraron entre 3 y 4 horas aproximadamente. Las detonaciones, aseguraron, se podían escuchar al otro lado de la frontera, en Laredo, Texas. Las imágenes de cómo amaneció Nuevo Laredo muestran múltiples vehículos y unidades de trailer completamente calcinadas, mientras otros todavía se encontraban entre llamas.

Por lo anterior, locales y empresas decidieron ajustar el horario de sus servicios. Tal fue el caso del proveedor de equipo médico Medline México, ubicado en el Parque Industrial Oradel en Nuevo Laredo, que informó a través de sus redes sociales que sus rutas de transporte iniciarían a partir de las 8:00 horas.

“Productos Medline Nuevo Laredo informa que el día de hoy, Lunes 14 de marzo, todas las rutas de transporte de primer turno iniciarán a las 8 am. Les pedimos mantenerse al tanto de esta red social para cualquier actualización de información”

La alcaldesa de Nuevo Laredo informó que los Puentes Internacionales I y II ya se encontraban operando con normalidad en ambos sentidos.

La alcaldesa de Nuevo Laredo informó que los Puentes Internacionales I y II ya se encontraban operando con normalidad en ambos sentidos (Foto: Twitter@CarmenLiliaCrv)

Lo mismo sucedió con la Secundaria General No. 13 de Nuevo Laredo, pues de igual manera dio aviso a los padres de familia que, por el día de hoy lunes 14 de marzo, los alumnos tenían justificada la falta en caso de no pudieran asistir debido a los enfrentamientos registrados en la madrugada. A pesar de que algunos tenían examen, el director reiteró las medidas implementadas y recomendó no salir a las calles.

Ante los lamentables hechos registrados la madrugada de este lunes en la ciudad, les pedimos a todos extremar precauciones.Algunas vialidades aún siguen inaccesibles.Mantengo constante comunicación con autoridades federales y estatales.Estaré informando.Dios bendiga Nuevo Laredo. — Carmen Lilia Canturosas (@Carmenliliacrv) March 14, 2022

“Atento aviso: Padres de familia y alumnos de nuestra escuela. Si tienen dificultades para llegar hoy a la escuela no habrá problemas con las faltas. Quien llegue será atendido con las reservas del caso y por los docentes que hayan llegado. Espero su comprensión por estos sucesos”

Incluso, el Consultado de Estados Unidos en Tamaulipas advirtió a los ciudadanos estadounidenses de Nuevo Laredo buscar refugio seguro o evitar el área, ya que habían declarado la zona como una “situación de emergencia”. Y agregaron que las citas programadas para este lunes 14 de marzo iban a ser reagendadas. “Nos pondremos en contacto contigo para reprogramar tu cita”, concluyeron.

Por su parte, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carme Lilia Canturosas, informó que algunas vialidades aún seguían inaccesibles, mientras que los Puentes Internacionales I y II ya se encontraban operando con normalidad en ambos sentidos.

Hasta el momento, el gobierno de Tamaulipas no se ha pronunciado al respecto ni ha emitido ningún comunicado por los hechos violentos. Con información de INFOBAE México.