"Estoy destruida" Dice madre que entro a su hijo a la Fiscalía de Querétaro

Un madre entrego a su propio hijo a las autoridades de Querétaro que lo buscaban pues señalan que el mismo participó en las riñas que sucedieron en el Estadio Corregidora, el cual dejo un saldo de 26 lesionados.

Mediante Twitter, La Fiscalía de Querétaro compartió el pesar de la madre que entro a su hijo a la fiscalía y la angustia que esto le provocaba.

"Fueron los de la fiscalía a mi casa, no estaba él en mi casa. Me dijeron los policías que lo opcional es que, si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y de nosotros. Él llegó hace rato, platiqué con él y le dije que las cosas están así y así",

"No me dijo nada, lo aceptó todo y me dijo que sí y aquí estamos. Aquí estoy yo. Cada persona que tenga datos que sirvan para nuestros hijos o que tengan más datos. Me rompe el corazón, estoy deshecha, pero aquí estoy y estoy con él"

Durante el pasado martes, las autoridades lograron dar con 14 presuntos agresores, ahora las autoridades buscan a otros 14 sospechosos, los cuales ya fueron identificados.