Presidenta de México anuncia Plan Nacional de Reconstrucción tras desastres climáticos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una inversión inicial de 10 mil millones de pesos para un plan nacional de reconstrucción destinado a asistir a los damnificados por las lluvias e inundaciones que han azotado los estados del oriente y centro del país, dejando un saldo de 76 fallecidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que, aunque el gobierno federal continúa enfocado en la fase de atención urgente, ya se están sentando las bases para la recuperación a largo plazo. "La primera estimación son 10 mil millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo construyendo futuro. Todo eso va a llevar como 10 mil millones. Hay recursos [...] para atender la emergencia", aseguró Sheinbaum.

La estrategia integral del gobierno para afrontar el desastre se estructura en cuatro ejes fundamentales:

Atención a la emergencia

Apoyo directo a los damnificados

Reconstrucción de infraestructura y hogares

Fortalecimiento del sistema de alerta y prevención de riesgos

Como parte de la asistencia inmediata a las familias damnificadas, la presidenta adelantó que a partir de mañana se comenzará la entrega de un apoyo directo de 20 mil pesos a todas las viviendas que han sido censadas. Hasta la fecha, el censo oficial contabiliza 70 mil 445 viviendas afectadas en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, detalló además una serie de apoyos económicos escalonados para la recuperación de diferentes sectores. Estos incluyen: hasta 50 mil pesos para comercios afectados; entre 50 mil y 100 mil pesos para el sector agrícola y ganadero; 150 pesos destinados a la compra de útiles escolares; y un apoyo de hasta 500 mil pesos para la reconstrucción de clínicas de salud.

Posteriormente, se implementará una segunda etapa de apoyo habitacional para las familias damnificadas cuyas viviendas presenten daños mayores, con montos que podrían alcanzar hasta 70 mil pesos por hogar. La inversión y el despliegue de ayuda por inundaciones buscan mitigar el impacto devastador de las recientes catástrofes climáticas.