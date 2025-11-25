Eugenio Derbez reaparece en evento tras muerte de Gabriela Michel

Eugenio Derbez hizo un en vivo desde los Premios Emmy Internacionales 2025 tras la muerte de Gabriela Michel.

Eugenio Derbez, de 64 años de edad, reapareció en los Premios Emmy Internacionales 2025 tras la muerte de Gabriela Michel, expareja de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez.

¿Qué ocurrió?

El 24 de noviembre se confirmó la muerte de Gabriela Michel, expareja de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez.

Aislinn Derbez y la familia Derbez no se han manifestado por la muerte de Gabriela Michel, pero Eugenio Derbez apareció en un importante evento. El actor y productor acudió a los Premios Emmy Internacional 2025, los cuales se realizaron en Nueva York.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Eugenio Derbez hizo un en vivo mientras pasaba por la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales 2025, junto a su esposa Alessandra Rosaldo, de 54 años de edad. En medio de la tristeza que vive su familia, Eugenio Derbez trató de dar una sonrisa a sus fans.

El video de Eugenio Derbez dividió opiniones, pues algunos le desearon que ganara y dejara el nombre de México en alto.