Aclaran que no fue descarrilamiento en incidente del Tren Maya en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO — El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, aclaró que el incidente ocurrido el 19 de agosto en la estación Izamal, Yucatán, no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía causado por una anomalía en el sistema de cambio de vía. Esto provocó que parte del tren quedara fuera de los rieles, sin lesionados entre los pasajeros.

Según el funcionario, el tren número 304, proveniente de Cancún, ingresó a baja velocidad cuando, de forma inesperada, se desplazó intempestivamente una aguja de desvío, lo que ocasionó que uno de los bogies del coche número 3 saliera parcialmente del carril. Este salió ligeramente y quedó recostado contra el tren 307 que estaba detenido en el andén, sin cumplir con las condiciones para considerarse un descarrilamiento formal.

La maquinista aplicó el freno de emergencia, haciendo que el convoy se detuviera inmediatamente. Se activaron los protocolos de seguridad, y los 261 pasajeros a bordo fueron evacuados sin lesiones. Las autoridades movilizaron transporte alternativo: 67 viajaron en tren especial, 83 en autobús al centro de Izamal, 110 hacia Mérida, y una pasajera fue trasladada directamente al aeropuerto de Cancún.

El siguiente tren operó con 45 minutos de retraso, sin afectar la programación del servicio en el resto de la línea.

Se ha activado una Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios y la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación. Las autoridades también adelantaron que implementarán medidas correctivas, incluyendo fijaciones mecánicas en los cambios de vía y un sistema secundario de comprobación para garantizar que no vuelva a ocurrir un evento similar.

Este hecho representa el segundo incidente de este tipo desde la puesta en marcha del Tren Maya, después de otro percance en marzo de 2024 en la estación de Tixkokob, Yucatán —también sin heridos— y otros reportes aislados como el ocurrido en enero en Quintana Roo.

El proyecto ferroviario, inaugurado en diciembre de 2023, sigue siendo emblemático y controversial, con críticas por su impacto ambiental y operatividad técnica.