Operativo policial lleva a detención de exdirector de Asuntos Internos de SSP

Cae en Edomex exdirector de Asuntos Internos de la SSP en el gobierno de Javier Duarte

Silvestre "N", exfuncionario durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, fue detenido en el Estado de México como parte de un operativo encabezado por la Policía de Investigación. El exdirector de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue capturado la mañana del 15 de agosto en la colonia Retama, en el municipio de Huixquilucan, justo en las inmediaciones de un puesto de comida callejera.

Según información del Registro Nacional de Detenciones (RND), tras su aprehensión, fue trasladado a Veracruz y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Duport Ostión, en Coatzacoalcos, donde se encuentra actualmente bajo resguardo.

Un día después de su captura, el 16 de agosto, Silvestre "N" fue presentado ante un juez de control en Veracruz, quien será el encargado de definir las medidas cautelares en su contra y avanzar en el proceso legal que enfrenta. Las autoridades no han detallado aún los delitos específicos que se le imputan, aunque su arresto forma parte de una serie de acciones judiciales ligadas a presuntos actos de corrupción cometidos durante la gestión de Duarte.