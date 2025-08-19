Coahuila: Mejora del 25% en la sequía gracias a las precipitaciones

Sequía en Coahuila disminuye 25 % en un mes gracias a recientes lluvias

Saltillo, Coahuila.– La superficie afectada por la sequía en Coahuila ha disminuido de forma significativa durante el último mes, al reducirse del 53.1 % al 28 % del territorio estatal, lo que representa una mejora de 25.1 puntos porcentuales, según el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con corte al 15 de agosto.

El reporte indica que actualmente 13 municipios presentan algún grado de estiaje, una mejora con respecto a los 19 municipios reportados en julio. De estos, nueve se encuentran en condición de sequía moderada (D1), uno en sequía severa (D2) y tres en sequía extrema (D3). Por primera vez en lo que va del año, no se reportaron municipios con sequía excepcional (D4), una categoría que hasta hace semanas impactaba especialmente al norte del estado.

Lluvias alivian la crisis

Este avance se atribuye principalmente a las lluvias ocurridas durante la primera mitad de agosto, generadas por ondas tropicales, el monzón mexicano y la influencia de la tormenta tropical Ivo, fenómenos que ayudaron a recuperar la humedad en suelos y cuerpos de agua en diversas regiones.

Piden no bajar la guardia

Pese a esta mejoría, las autoridades ambientales advirtieron que la sequía aún persiste en varias zonas, y que es esencial mantener medidas de uso responsable del agua y estrategias de prevención, ya que el riesgo podría resurgir ante posibles déficits de precipitación en los próximos meses.