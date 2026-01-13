David Óscar Castrejón se ofrece a ir a la guerra contra Estados Unidos

A través de redes sociales, el exdiputado local de Morena en Chihuahua, David Óscar Castrejón Rivas, afirma que iría a la guerra contra Estados Unidos.

Luego de que el exdiputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas, se presentó en la Quinta Zona Militar para ofrecerse ante la Secretaría de la Defensa Nacional para enlistarse y pelear en contra de Estados Unidos si ataca a México.

"La presente misiva tiene por objeto exponerle que frente a las amenazas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ofender a México con tropas norteamericanas pretextando ayudar a combatir el narcotráfico. Nos ponemos a sus órdenes para defender nuestra patria y el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum".

David Óscar Castrejón Rivas, exdiputado de Morena

Asimismo, en su carta, el exdiputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas, aseguró que servirá donde sea asignado, ya sea "en el campo de batalla o en las tareas administrativas".

Ante su ofrecimiento de ir a la guerra contra Estados Unidos, el exdiputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas, aseguró que no sería el único dispuesto a enlistarse.

El exdiputado de Morena apuntó que su caso de ofrecimiento para ir a la guerra contra Estados Unidos no es un caso aislado, pues dijo que tiene información sobre otros ciudadanos que también están dispuestos a alistarse en el Ejército para luchar "en lo que sea necesario".

Asimismo, el exdiputado de Morena, David Óscar Castrejón Rivas, pidió a la gente considerar ofrecer sus servicios para ir a la guerra en contra de Estados Unidos, así como de cualquier amenaza para México.