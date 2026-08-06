IMSS Morelos activa protocolos tras explosión en Cuernavaca

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca desata incendio en viviendas y autos

La tarde del jueves 6 de agosto se registró la explosión de una pipa de gas en la colonia Las Granjas, en los límites de Cuernavaca y Jiutepec. El incidente desató un incendio que afectó viviendas y vehículos, con una columna de humo visible en colonias cercanas.

Bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil trabajan en la zona, mientras el IMSS Morelos activó protocolos de recepción de pacientes en el Hospital General Regional No. 1.

Acciones de la autoridad

Tras la explosión de la pipa en Cuernavaca, al lugar del incidente han acudido elementos del cuerpo de Bomberos, quienes ya atienden el incendio de la pipa. Ante el reporte de una explosión registrada en la colonia La Granjas en el municipio de Cuernavaca, se atiende de manera inmediata el incidente, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Detalles confirmados

Por su parte en redes, IMSS Morelos informó a la población que activó los protocolos de recepción de pacientes para dar atención inmediata en el Hospital General Regional No 1.