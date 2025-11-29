Explosión de pirotecnia causa devastación en Pesquería: varias casas afectadas

La magnitud de la tragedia ocurrida la noche del jueves en el municipio de Pesquería quedó evidenciada en videos compartidos por elementos de auxilio, que muestran la vivienda donde se originó el siniestro completamente reducida a escombros debido a una explosión por pirotecnia almacenada de forma clandestina.

El hecho, registrado en la calle Olmo Siberiano de la Colonia Los Olmos, dejó ver la devastación causada por la fuerza de la onda expansiva. Según las grabaciones y reportes, el estruendo fue tan potente que las paredes de la vivienda donde se almacenaba la pólvora se derrumbaron por completo en cuestión de segundos, mientras que todos los vidrios de las ventanas se hicieron añicos.

¿Qué ocurrió?

La onda expansiva y las llamas se extendieron rápidamente, afectando a por lo menos cuatro casas vecinas. El incendio consumió los muebles y el mobiliario al interior de la casa inicial, dejando la estructura en ruinas.

La explosión no solo generó daños estructurales en el Fraccionamiento Los Olmos, sino que también desató el pánico y pudo ser escuchada en diversos puntos de los municipios aledaños de Pesquería, Apodaca e incluso en Cadereyta, subrayando la gravedad del incidente.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al lugar de los hechos acudieron de inmediato elementos de Protección Civil, personal paramédico, bomberos y corporaciones policiacas, quienes iniciaron intensas labores de búsqueda y rescate para localizar posibles personas heridas o fallecidas entre los restos de las estructuras colapsadas.

Las autoridades de Nuevo León han informado que será en las próximas horas cuando se realicen los peritajes correspondientes para determinar la cantidad exacta de pirotecnia que se encontraba almacenada en la vivienda y establecer las causas precisas que desataron la violenta explosión y el subsiguiente incendio. La seguridad en la zona se mantiene bajo resguardo mientras continúan las labores.