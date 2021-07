Exproductora de Loret de Mola, demandará a quien afirme que conocía del montaje

Azucena Pimentel Mendoza, exproductora del noticiero de Carlos Loret de Mola, advirtió que demandará a quien afirme que ella sabía del montaje del caso Florence Cassez.

Azucena Pimentel, actualmente en el gobierno de AMLO, afirmó que en su momento no se reunió con nadie ni tuvo conocimiento anticipado de que se trataba de un montaje.

"Nada tuve que ver en el infame montaje organizado por la autoridad en 2005. No me reuní con nadie, no tuve conocimiento previo de que aquello era una escenificación sino hasta meses después"

AZUCENA PIMENTEL. EXPRODUCTORA DE CARLOS LORET DE MOLA

Por ello, dijo Azucena Pimentel, está iniciando acciones legales contra quienes "mienten al asegurar que yo sabía lo que estaba sucediendo y participé en ello".

También indicó que no importa que lo afirmen una y otra vez, dado que eso no cambia la verdad... "Y la verdad gana siempre".

La advertencia de Azucena Pimentel se da debido a que Carlos Loret de Mola acusó al entonces director de noticieros de Televisa, Leopoldo Gómez, y a su entonces productora, como los responsables del montaje.

Cabe recordar que el programa Primero Noticias era conducido por Carlos Loret de Mola, señalado por participar en el montaje de la detención de una banda de secuestradores en 2005.

Azucena Pimentel asegura desconocer sobre el montaje de Florence Cassez