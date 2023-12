Exsecretario de Chihuahua abofetea al exgobernador Javier Corral en pleno restaurante

El ex gobernador de Chihuahua y ahora morenista, Javier Corral, fue agredido mientras se mantenía una discusión con Raymundo Romero Maldonado, exsecretario General de Gobierno en el estado, el cual fue detenido por el propio Corral en el 2019.

Papelón de Javier Corral: Lo increpan en restaurante de Chihuahua.



Para que sepan los jóvenes de @Claudiashein quien es su cercano @Javier_Corral



El pueblo dejó de ser pendejo, en las calles y en las redes sociales serán señalados. pic.twitter.com/OTGpzYQWCJ — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 21, 2023

Los hechos fueron grabado por comensales del restaurante donde se protagonizó la trifulca.

Según testigos de lo ocurrido, Raymundo Romero le reclamaba al polémico exgobernador del estado de Chihuahua por haberlo encerrado en plen navidad. Después de la discusión, el hombre logró abofetear a Javier Corral.

"Pinche viejo pende..., no se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche, estaba celebrando con mis nietos y con mis hijos, cabrón; 74 años me agarraste a 74 años, tengo 79.", reclama Raymundo Romero Maldonado a Javier Corral en la grabación.

En 2019, Raymundo Romero Maldonado, secretario general de Gobierno durante la administración de César Duarte, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado y presentado ante un tribunal, acusado de ordenar una compra a sobreprecio de terrenos en el municipio de Guachochi, donde se construyó un cuartel de la Sedena.

Javier Corral fue un ferviente militante del PAN hasta hace poco tiempo, pues este se unió al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum de Morena.