Inaugurada ruta clave entre Durango y Sinaloa

El gobierno federal inauguró y puso en operación una nueva y crucial ruta de infraestructura que conecta directamente los estados de Durango y Sinaloa, uniendo el centro del país con el Pacífico. El impacto más significativo de la obra es la drástica reducción del tiempo de traslado, que ahora es 10 horas menor en comparación con el antiguo recorrido.

Aunque el nombre específico de la carretera no fue detallado, la ruta es conocida por su ingeniería monumental, que atraviesa la Sierra Madre Occidental. La reducción de 10 horas en el tiempo de viaje representa un cambio radical, transformando lo que antes era un viaje de larga duración y alta complejidad en un recorrido mucho más ágil y seguro.

Impulso al Comercio y al Turismo

Los beneficios de esta nueva conexión van más allá del ahorro de tiempo para los viajeros:

Logística Comercial: El sector de transporte de mercancías verá una mejora sustancial en la eficiencia, permitiendo que productos provenientes del interior y el centro de México lleguen más rápido a los puertos del Pacífico, como Mazatlán (Sinaloa), y viceversa.

Turismo Regional: Se espera un aumento significativo en el turismo entre ambos estados, facilitando que los habitantes de Durango accedan a las playas de Sinaloa, y viceversa, fortaleciendo la economía regional.

La nueva conexión es considerada una de las obras de infraestructura más importantes del norte del país en la última década. Las autoridades enfatizaron que el proyecto no solo mejora la conectividad, sino que también eleva los estándares de seguridad para quienes circulan entre estos dos estados.