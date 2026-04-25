Familia de Edith Guadalupe acepta la culpabilidad de Juan Jesús "N"

CIUDAD DE MÉXICO — La familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven de 21 años hallada sin vida en la alcaldía Benito Juárez, manifestó su plena confianza en la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y afirmó que las pruebas contra Juan Jesús "N" son "contundentes y fehacientes".

En una conferencia de prensa realizada este viernes, Alma, tía de la víctima, señaló que tras la vinculación a proceso del sospechoso, no existe duda entre los allegados sobre su responsabilidad en el crimen. "No nos cabe duda de que fuese el autor intelectual del feminicidio", declaró, tras mencionar que los peritajes se han realizado bajo la debida diligencia.

La familia deslinda a funcionarios y rechaza marchas

La familia aprovechó el espacio para aclarar versiones sobre presuntas extorsiones. Aunque reconocieron omisiones graves durante las primeras horas de búsqueda, negaron que Eduardo Poletti, titular de la Fiscalía para la Investigación de Desapariciones, solicitara dinero. Precisaron que dichas irregularidades fueron cometidas por un agente de la Policía de Investigación (PDI), quien ya fue destituido junto a otros dos elementos.

Asimismo, los familiares se deslindaron de cualquier convocatoria a marchas programadas para este fin de semana. "Lucrar con el dolor ajeno también es un delito", sentenció la tía de la joven, pidiendo a los colectivos no utilizar el nombre de Edith Guadalupe y solicitando privacidad a los medios de comunicación.

Juan Jesús "N" permanece bajo proceso judicial mientras se agotan las etapas de la investigación complementaria por el delito de feminicidio.