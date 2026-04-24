Magda Chambriard se reúne con Claudia Sheinbaum para discutir alianza energética

La relación energética entre México y Brasil podría entrar en una nueva etapa. Este viernes, Magda Chambriard, directora de Petrobras, llegó a Palacio Nacional para sostener una reunión de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios del sector energético mexicano.

El encuentro no es menor. Sobre la mesa estaría la posibilidad de una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras, centrada principalmente en exploración petrolera en aguas profundas del Golfo de México, una zona considerada clave por su potencial energético.

¿Por qué Petrobras es importante para México?

Brasil se ha convertido en una potencia regional en extracción offshore gracias a Petrobras, especialmente por su experiencia en proyectos complejos de aguas profundas y ultra profundas. Esa experiencia técnica es precisamente lo que México podría buscar aprovechar en momentos en que Pemex enfrenta retos financieros, caída en producción y necesidad de modernización.

Para el gobierno mexicano, una colaboración con Brasil representaría acceso a tecnología, conocimiento especializado y posibles inversiones compartidas. Para Brasil, significaría fortalecer su presencia energética en América Latina y consolidar una relación estratégica con México.

Lula ya había puesto la idea sobre la mesa

La posible alianza no surgió de la nada. Según reportes previos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso directamente a Sheinbaum explorar una cooperación entre ambas petroleras estatales durante una conversación telefónica.

Ese impulso político convierte la visita de Chambriard en algo más que una reunión técnica: podría ser el primer paso hacia uno de los acuerdos energéticos más relevantes entre México y Sudamérica en años.

¿Qué puede salir de esta reunión?

Aunque no se espera un anuncio inmediato, sí podrían surgir avances en temas como:

- Exploración conjunta en aguas profundas

- Transferencia tecnológica

- Capacitación técnica entre ambas empresas

- Nuevos modelos de inversión energética estatal

- Fortalecimiento de relaciones comerciales México-Brasil

Un movimiento con impacto regional

Si Pemex y Petrobras concretan una alianza, América Latina tendría una nueva señal de cooperación económica entre gobiernos de izquierda con visión industrial y soberanía energética.

La visita de Magda Chambriard a Palacio Nacional podría pasar a la historia como el inicio de una nueva etapa petrolera para México.