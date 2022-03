¡Familia infernal! Cuñada le hace brujería para alejarla de su familia política

Una usuaria del Facebook del vecino estado de Nuevo León narra como en cinco meses su vida se ha convertido en una auténtica historia de terror. Desde ser confundida con una dama de compañía, pelearse con su familia e incluso perder la salud; de todo lo anterior, responsabiliza a la pareja sentimental de su cuñado, de quien asegura ha usado brujería en su contra.

Todo empezó cuando el hermano de su esposo, es decir su cuñado le presentó a su pareja una mujer a la que se le identificará como Itzel, mientras que la usuaria de Facebook a la que identificaremos como Alicia Alondra, empezó a tener diversos problemas.

"Así lucen los últimos 5 meses de mi vida, no estoy dispuesta a tolerar nada más. Yo no exhibo ni acuso de nada a nadie, las pruebas hablan por sí solas", señala Alicia Alondra en un post publicado el día de ayer jueves 23 de marzo, en el que publica varias capturas de pantalla de diversas publicaciones de Facebook, con las que denuncia y narraba el "calvario" que ha vivido.

En las primeras capturas de pantalla publicadas por Alicia, muestra como Itzel, habló muy mal de ella en un grupo denominado Suegras vs Nueras Oficial, en el que se refirió a la víctima como "la patas de palo" y la criticaba no solo por ser delgada, sino hasta también por traer pintado el cabello de rubio.

En esa publicación acusó que Alicia, le había arruinado su boda a Itzel, e incluso dijo que le tiró su pastel y que por ello, "la odie a muerte". En este grupo del Facebook, Itzel despotricaba en contra de Alicia, responsabilizándola de arruinar las relaciones con la familia de esposo e incluso la acusó de ser ratera.

Con su reputación por los suelos, Alicia recibió un mensaje de Itzel, en el que aseguraba que su novio le estaba siendo infiel con una amiga suya, para lo cual incluyó unas fotos del presunto acto de infidelidad del novio de Alicia.

Pero la cosa no quedo ahí, Alicia narra como a través de perfiles falsos empezó a recibir amenazas, burlas y memes en los que la ridiculizaba y se burlaban de ella, por estar separada de la familia de su esposo.

Ya en su perfil verdadero, Itzel emprendió un nuevo ataque contra Alicia, publicando el siguiente post dirigido a su suegra; "Para eso llegue porque las que tenía nomas no daban una y toda vía hay una que otra que nomas no, vdd suegra?

Pero la cosa, al parecer no quedó en chismes e indirectas en el Face, sino que la mencionada Itzel, presuntamente le hizo una brujería en el poblado Tamazunchale en San Luis Potosí.

Y a la par del presunto acto de brujería que le dejó como saldo a Alicia una secuela de enfermedades graves, su adversaria Itzel, le creo un perfil falso como dama de compañía e incluso como prostituta que ofrecía servicios sexuales que van desde los 100 hasta los 2mil pesos.

Como respuesta al perfil falso, Alicia empezó a recibir decenas de llamadas y de solicitudes de trabajos sexuales por parte de clientes, situación que no solo perjudicó su reputación, sino que le provocó serios problemas emocionales.

Alicia sospecha que su adversaria Itzel, efectivamente le mandó hacer un trabajo de brujería, para afectar las relaciones con la familia de su novio, sino que también para perjudicarle su salud.

Lamentablemente para Itzel, al parecer no le pagó la brujería a la persona que realizó el trabajo y la empezó a "quemar" a través de redes sociales exigiéndole el pago de sus servicios, "Sabemos que eres de Salinas, Itzel. No pagó el trabajo completo, no contesta las llamadas, nos tiene bloqueados" asegura el post que presentaba fotos y videos de Itzel solicitando el trabajando contra Alicia.

Motivo de este presunto trabajo, en su publicación de ayer Alicia señala que se encuentra muy de salud.

"No es una casualidad, no es una coincidencia que yo casi me estuviera muriendo 4 médicos y ninguno podía quitarme el dolor tan horrible que sentía, más de 3 días sin poder comer, 4 tratamientos distintos y nada me hacía resultado. 1 medico me dijo que tenía los órganos fatales, en Mty 2 de mis médicos coincidieron en que no tenía absolutamente nada, que todo era emocional y quizás si, quizás el estrés de tolerar por mucho esto sin que nadie pusiera un alto fue mi mal o también quizás lo que presuntamente esta persona me mando a poner fue lo que me llevo al hospital".

Lo que inició como una rivalidad entre unas concuñas, acabó en terribles consecuencias para Alicia, quien espera que con la difusión de su verdad, sentar un precedente de lo que pudiera pasarle a ella.