Familiares del presunto asesino de Octavio Ocaña amenazaron a la madre del actor

Bertha Ocaña, hermana mayor del fallecido, Octavio Ocaña denunció que los familiares de Gustavo ´N´, condenado por el caso de la muerte del actor, han amenazado a la madre de Octavio en los propios juzgados donde se encontró culpable a Gustavo ´N´.

En un encuentro con los medios, la hermana del actor denunció que la familia de Gustavo ´N´ amenazaron a su madre, Ana Lucía Ocaña a las afueras de los propios juzgados, donde se encontró culpable al ex policía.

"Me quedé adentro, mi mamá ya no pudo entrar por ser testigo reservada. Mi mamá sale un momento al auto y me dice que parece ser su esposa o su hija, no sé quién, se atrevió a decirle: ´Señora Ocaña, muy chingones, pues nosotros también somos chingones, Somos familiares de Leopoldo´, cómo ven", contó Bertha Ocaña.

"Quiero dejarle claro a la familia de Leopoldo Azuara de la Luz, que se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de estos juzgados, que no les tenemos el más mínimo miedo y que sí, somos muy chingones, por supuesto que lo somos y no me interesan en lo absoluto sus amenazas. Que se atrevan a buscarnos, a darnos la cara", declaró.

"Si están muy enojados por el cometido que esta persona hizo y por los años que va a pasar en la cárcel, es problema de ellos. La justicia sí existe y se lo dije al juez, la justicia sí existe y existió para nosotros".