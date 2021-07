Familiares molestos con INSABI al no conocer sobre situación de medicamentos

Familiares de niños con cáncer de Veracruz expresaron su descontento ante el desconocimiento de las autoridades sobre la situación de medicamentos para tratar la enfermedad en los hospitales.

En una reunión entre familiares de niños con cáncer y autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los funcionarios solicitaron a las personas que indicaran información sobre los medicamentos escasos.

De acuerdo con la organización Nariz Roja, en la reunión, los representantes del Insabi preguntaron a los familiares qué medicamentos faltan en los hospitales.

Así como la cantidad de medicina que se consume por paciente, lo que generó la molestia por parte de los familiares de niños con cáncer.

En un video compartido por la organización Nariz Roja en Twitter, se aprecian algunos momentos de la reunión entre familiares de niños con cáncer y representantes del Insabi.

"¿Cómo no van a saber cuánto compraron? ¿Cuándo va a llegar?", reclama una de las familiares a los representantes del Insabi durante la reunión.

"Hoy los representantes del Insabi solicitan a los padres de familia que les indiquen qué falta en los hospitales y que les indiquen la cantidad de medicina que se consume en sus hospitales. Garantizaron el medicamento y no saben dónde están, no tienen"

En este sentido, la organización Nariz Roja acusó al Insabi y al gobierno de México de poner a los familiares de niños con cáncer a ser "auditores de compras".

Por lo anterior, Nariz Roja señaló que las promesas del presidente AMLO no se cumplieron.

"Respuesta para la cantidad de medicamento enviado a los hospitales y es el colmo que no puedan dar razón de la medicina y poner a los padres a ser auditores de compras , es terrible. Las promesas de presidente @lopezobrador_ no se cumplieron #NoHayQuimio no más mentiras"

La comisión de padres de niños con cáncer de Veracruz se reunió este miércoles 14 de julio con autoridades del Insabi en la sede de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México.

El tema central de la reunión fue el desabasto de medicamentos para tratar el cáncer.

Algunos familiares de niños con cáncer aseguran que funcionarios sólo querían "tomarse la foto"

Algunos familiares de niños con cáncer decidieron no asistir a la reunión, por considerar que el gobierno federal ha mentido sobre el tema, según Latinus.

Acusaron que lo que se buscaba con esa reunión era sólo "tomarse la foto" y decir que todo está bien, que no hay desabasto de medicamentos.

Los familiares de niños con cáncer anunciaron que realizarán una rueda de prensa este viernes para abordar el tema del desabasto de medicamentos.