García Harfuch confirma detención de Ryan Wedding y Alejandro Rosales: FBI en México

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los criminales más buscados en Estados Unidos. La acción refuerza la cooperación en seguridad entre México y EU contra objetivos prioritarios binacionales.

Las autoridades mexicanas reconocieron un incremento en las operaciones coordinadas con agencias estadounidenses para la localización y captura de objetivos prioritarios que representan un riesgo para la seguridad de ambos países. Estas acciones forman parte de una estrategia bilateral para combatir delitos de alto impacto.

Omar García Harfuch destacó que la cooperación internacional ha permitido resultados concretos, particularmente en casos relacionados con delincuencia organizada, homicidio y secuestro. La reciente entrega de dos personas requeridas por la justicia estadounidense refuerza el intercambio de información, inteligencia y capacidades operativas entre México y Estados Unidos, bajo marcos legales y protocolos previamente establecidos.

VISITA DEL DIRECTOR DEL FBI A MÉXICO

El 22 de enero, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, realizó una visita oficial a México para sostener reuniones de trabajo con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR). El encuentro se dio tras la entrega de dos objetivos prioritarios a la agencia estadounidense.