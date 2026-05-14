"¿Accidente o cinismo?": La frase de la suegra de Carolina Flores que incendió las redes tras el feminicidio

El caso de Carolina Flores volvió a encender la indignación pública, pero ahora por una declaración que muchos califican como "insultante" y otros consideran una estrategia de defensa desesperada: su suegra, señalada como principal responsable de su feminicidio, aseguró que todo fue "un accidente".

La polémica explotó después de que autoridades venezolanas revelaran las primeras declaraciones de Erika Herrera, detenida tras permanecer prófuga casi dos semanas luego del asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California. Según el director del organismo de investigación criminal de Venezuela, la mujer aseguró que la tragedia ocurrió mientras manipulaba un supuesto "juguetito" que le había dejado su esposo fallecido, insinuando que nunca quiso matar a su nuera.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Carolina Flores?

Pero la versión ha provocado una ola de críticas por un detalle clave: videos y reportes del caso apuntan a que hubo múltiples disparos dentro del domicilio donde Carolina fue asesinada, en un hecho ocurrido frente a integrantes de su familia. Para usuarios en redes sociales y colectivos feministas, hablar de un "accidente" frente a estos elementos resulta, como mínimo, difícil de creer.

El crimen, ocurrido en un departamento de Polanco, en la CDMX, no solo estremeció por la brutalidad del caso, sino por el contexto familiar que lo rodea. Carolina Flores, quien además era madre de un bebé, había ganado notoriedad como ex Miss Baja California, y su muerte generó protestas y exigencias de justicia desde el norte del país hasta la capital.

Acciones de la autoridad en el caso

Mientras tanto, las autoridades mexicanas ya trabajan en el proceso de extradición para que Erika Herrera enfrente cargos en México. La pregunta que hoy divide opiniones en redes no es menor: ¿de verdad puede llamarse "accidente" a un feminicidio con estas circunstancias o estamos viendo el inicio de una defensa legal que apuesta al olvido mediático?