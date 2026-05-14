Ola de calor en México podría afectar a personas con hipertensión: estas son las señales de alerta

Especialistas alertan sobre síntomas que suelen confundirse con agotamiento común, pero que podrían derivar en complicaciones cardiovasculares graves.

México atraviesa una nueva ola de calor con temperaturas extremas en distintas entidades del país y, en medio de este escenario, especialistas en salud advirtieron sobre los riesgos que las altas temperaturas pueden representar para personas que viven con hipertensión arterial.

Aunque el calor suele asociarse únicamente con agotamiento o deshidratación, expertos señalaron que también puede provocar alteraciones importantes en el sistema cardiovascular, especialmente en quienes ya padecen presión alta.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 1 de cada 4 mexicanos vive con hipertensión, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Lo más preocupante es que cerca del 46 por ciento de las personas desconoce que tiene este padecimiento, debido a que puede permanecer silencioso durante años.

Riesgos de calor para hipertensos

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, especialistas alertaron que el incremento de temperaturas obliga al cuerpo a realizar un mayor esfuerzo para regular su temperatura interna, lo que genera un impacto directo en el corazón.