Parras se alista para el Festival Parvada 2026 con Duelo como estrella

Duelo encabezará el Festival Parvada 2026 en la Vinícola Parvada, en Parras.

Uno de los momentos más esperados del año es la celebración de la vendimia del Festival Parvada 2026, y ya se confirmó que la estrella musical de esta edición será la agrupación Duelo.

Los éxitos del grupo texano sonarán durante la velada, acompañados por algunos de los mejores vinos de la región, en un entorno que promete una experiencia multisensorial única.

Detalles confirmados

De acuerdo con información oficial, el festival ofrecerá una amplia selección de vinos de la casa, además de una propuesta gastronómica de primer nivel que deleitará a los paladares más exigentes. ¿CUÁNDO ES LA PREVENTA PARA PARVADA?

Esta edición del Festival Parvada busca superar las expectativas de años anteriores y, según los organizadores, lo logrará mediante la fusión de la cultura del vino con experiencias sensoriales y musicales, en un entorno natural incomparable y uno de los favoritos dentro de la ruta vitivinícola de la región.

Boletos disponibles

Los interesados en vivir esta experiencia podrán adquirir sus boletos a través de la plataforma Arema Ticket a partir del próximo viernes 30 de enero. Aunque la venta aún no está activa, ya se dieron a conocer los precios oficiales.