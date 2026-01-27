General Motors reporta caída de 53.37% en ganancias en 2025

General Motors publicó sus últimos resultados del cuarto trimestre de 2025 este 27 de enero, revelando una caída del 53.37% en sus ganancias netas después de pasar los 12 meses del año pasado, al pasar de 5 mil 963 millones de dólares (mdd) en 2024 hasta parar en 2 mil 780 mdd.

También se observó que las ganancias netas para los accionistas de GM a nivel mundial se redujeron un 55.10% comparando el cierre de 2024 y 2025.

Los ingresos de GM a nivel trimestral decrecieron 5.1% con respecto al cuarto trimestre de 2024, desplazándose de 47 mil 702 mdd a 45 mil 287 mdd.

Aumento en ventas de vehículos en Norteamérica

Sin embargo, las ganancias netas para los accionistas en el cuarto trimestre de 2025 crecieron 11.8%, así como su utilidad antes de intereses e impuestos ajustado (EBIT-adjusted por sus siglas en inglés), que aumentó 13.3%.

Las ventas netas anuales de vehículos de GM en Norteamérica crecieron un 4.5% en 2025 con respecto a 2024, pasando de 3.2 millones a 3.3 millones de vehículos.

GM tiene una participación en el mercado de automóviles del 16.3% en la región norteamericana, aumentando 0.4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mercado interno de Estados Unidos, GM tiene una participación de 17.2%, aumentando 0.7 puntos porcentuales desde el año 2024 con la cantidad de 2.8 millones de autos vendidos.

Estrategia de vehículos eléctricos de GM

A nivel mundial, las ventas totales de GM en 2025 fueron de 6.1 millones de carros, teniendo una participación en el mercado mundial de vehículos del 6.8% y creciendo 3.01%.

General Motors respaldó su estrategia de vehículos eléctricos para 2026, al aprobar un nuevo programa de recompra de acciones por $6,000 millones de dólares para darle robustez a sus ingresos.

La presión que enfrenta el negocio de vehículos eléctricos de GM tras la eliminación, el pasado 30 de septiembre, del crédito fiscal para el consumidor de $7,500 dólares sigue latente pero la compañía respaldó su estrategia este martes, afirmando que trabajará en la reducción de costos.

"Desde una perspectiva de vehículos eléctricos, creemos que ese es el objetivo final. Seguimos trabajando en mejoras de costos", dijo la CEO de GM, Mary Barra, en una entrevista con CNBC este martes, informó Reuters.