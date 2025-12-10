FGJCDMX busca a José Luis Rodríguez Rendón por feminicidio de Areli Mendoza

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se mantiene activa una recompensa de hasta 500 mil pesos para cualquier persona que proporcione información veraz, útil y comprobable que permita ubicar y detener a José Luis Rodríguez Rendón, señalado como imputado por el delito de feminicidio.

De acuerdo con la ficha difundida por la institución, el monto será entregado de manera proporcional conforme a la relevancia y utilidad de los datos que conduzcan a la localización y puesta a disposición del sospechoso ante la autoridad ministerial.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Areli Mendoza?

José Luis Rodríguez Rendón es investigado por su presunta participación en el feminicidio de Areli Mendoza Argüello, ocurrido la madrugada del 15 de septiembre de 2019 en un departamento ubicado en la calle Toledo número 88, en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con información difundida por la página "Justicia por AMA Areli Mendoza Argüello" y diversos reportes de prensa, Rodríguez Rendón es hermano de Miguel Ángel Rendón Rodríguez, esposo de Areli y también señalado como responsable de su asesinato. Durante la noche del 15 de septiembre, Areli, de 36 años, convivía en su domicilio con Miguel, José Luis y otros familiares. La reunión, donde ingerían bebidas alcohólicas, terminó en un ataque que dejó a la víctima con 14 heridas de arma blanca en el tórax y la espalda.

Mientras esto ocurría, los dos hijos de Areli y Miguel, de 13 y 12 años, dormían en una habitación contigua.

Detalles sobre la violencia en la relación

Familiares de la víctima señalaron que Areli vivió episodios constantes de violencia física, psicológica y económica por parte de su pareja. Relataron que la mujer solía presentar golpes visibles y que incluso llegó a ser vista con sangre en la nariz y hematomas en el rostro. Areli, dedicada principalmente al hogar, comenzó a vender comida para mantener a sus hijos debido a la falta de ingresos por parte de Miguel, quien trabajaba esporádicamente. También se reportó que el consumo de alcohol y drogas por parte de él agravaba los episodios de agresión.

Intento de encubrir el feminicidio

Tras el ataque, los presentes tardaron en solicitar ayuda médica. Cuando la ambulancia llegó, Areli fue enviada sola al hospital, donde más tarde murió debido a la gravedad de las heridas. Los primeros testimonios de Miguel y José Luis aseguraron que Areli "se había apuñalado a sí misma", versión que quedó descartada por dictámenes periciales debido a la profundidad de las heridas, el ángulo de entrada, la localización en la espalda y la fuerza necesaria para provocarlas. Un médico que la atendió señaló que una de las heridas en la espalda, a la altura de los pulmones, habría sido la que terminó con su vida.

Exigen justicia por Areli Mendoza

La madre de Areli, Alba Argüello, quien vivía en el mismo edificio, llegó al hospital para reconocer el cuerpo de su hija. Desde entonces ha exigido justicia y apoyo para sus nietos, quienes fueron retirados del departamento por una familiar minutos después del ataque para evitar que vieran la escena. José Luis Rodríguez Rendón permanece prófugo desde 2019. La FGJCDMX mantiene abierta la línea de investigación por el feminicidio de Areli y solicita a la ciudadanía aportar cualquier dato que permita su detención. La dependencia reiteró que la denuncia puede realizarse a través de los siguientes canales:

Teléfono: 55 5345 5400

Correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx

La Fiscalía reiteró su llamado a la población para colaborar a través de los mecanismos oficiales de denuncia y recordó que toda información se maneja bajo estricta confidencialidad.