FGR reabre el Caso Colosio; Solicitan el testimonio de abogados de Mario Aburto

La Fiscalía General de la Republica solicito a los abogado defensores de Mario Aburto se presenten en la instalaciones de la FGR, debido a que el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio se a reabierto, esto tras lo señalamientos de tortura por parte del presunto asesino.

Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional, fue asesinado a tiros cuando este se encontraba en campaña en la colonia de Lomas Taurinas en la ciudad de Tijuana.

Ante esta cita, Carbajal Machado, uno de los defensores de Mario Aburto, señalo que esto no era una nueva diligencia si no una nueva investigación.

"Es un citatorio que se encuentra dentro de una averiguación previa que fue formulada en contra de Mario Aburto Martínez el 23 de marzo de 1994 con motivo del asesinato de Colosio, pero no me explico por qué se trata de esta averiguación previa que están reabriendo y no una nueva investigación", expuso.

Así mismo, el abogado señalo que el abrir de nueva cuanta el Caso Colosio es con la intensión de distraer al publico por parte de AMLO.

El asesinato de Colosio se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando fue asesinado el presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había presidido el país en el periodo 1920-1924.