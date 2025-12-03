SEP anuncia cambios en el calendario escolar: Puebla y otros estados

La SEP confirmó cambios en horarios escolares y vacaciones de invierno 2025-2026 para estados afectados por el frío. Las medidas buscan proteger la salud de los estudiantes ante el descenso de temperaturas en diciembre.

El descenso de temperaturas marcó el inicio de modificaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que en coordinación con gobiernos estatales decidió implementar un horario especial de invierno para planteles públicos. La intención es disminuir la exposición de los alumnos al frío intenso durante las primeras horas del día.

Estas medidas buscan reducir riesgos de enfermedades respiratorias, especialmente en comunidades donde el clima se vuelve más severo entre diciembre y febrero. La SEP explicó que los ajustes se aplicarán únicamente en zonas con afectaciones climáticas importantes.

Además del horario especial, varios estados confirmaron que adelantarán las vacaciones de invierno 2025-2026, con el fin de prevenir riesgos para estudiantes y personal escolar.

¿Qué estados aplicarán el horario especial de invierno?

El horario de invierno comenzará a aplicarse desde diciembre de 2025 y se mantendrá hasta febrero de 2026, cuando las temperaturas suelen estabilizarse. No todos los estados participarán; únicamente aquellos con registro de clima más extremo en las primeras semanas del invierno.

Las entidades que confirmaron ajustes hasta ahora son:

· Puebla

· Querétaro

· Tlaxcala

· San Luis Potosí

Las autoridades locales indicaron que los cambios no aplicarán en toda la entidad, sino solo en las zonas donde se detecten temperaturas más severas. Cada escuela podrá emitir avisos específicos según su ubicación.

Detalles sobre los horarios escolares ajustados por entidad

En Puebla, todos los niveles aplicarán un retraso de 30 minutos tanto en entrada como en salida. Esta medida se considera suficiente para evitar la exposición al punto más frío del día.

En Tlaxcala, el turno matutino quedará de 8:30 a 13:00 horas, mientras que el vespertino funcionará de 13:30 a 17:30 horas. El estado presentó una de las caídas de temperatura más marcadas en la región centro.

Para Querétaro, las primarias matutinas operarán de 8:30 a 12:30 horas, y las vespertinas de 14:00 a 18:00 horas. El ajuste fue solicitado por directores de planteles ubicados en zonas altas.

Calendario de vacaciones de invierno 2025-2026 y regreso a clases

El calendario oficial de la SEP marca el periodo vacacional del 19 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Sin embargo, el regreso a clases será hasta el lunes 12 de enero, ya que del 7 al 9 se realizará el Taller Intensivo para docentes y directivos.

Algunas entidades adelantaron el inicio de vacaciones:

· Chihuahua

· Planteles serranos las iniciarán dos días antes.

· Coahuila

· El descanso comenzará uno o dos días antes según la región.

· Durango

· Planteles de la sierra iniciarán entre el 17 y 18 de diciembre.

· Nuevo León

· No cambia el calendario, pero podrán suspender clases según alertas de Protección Civil.

Estados que mantienen sin cambios el calendario de vacaciones

La mayoría de los estados mantendrá intacto el periodo oficial de la SEP que inicia el 19 de diciembre. Entre ellos están:

· CDMX

· Estado de México

· Puebla

· Querétaro

· Tlaxcala

· San Luis Potosí

· Sonora

· Jalisco

· Sinaloa

· Guanajuato

· Veracruz

· Baja California

· Yucatán

· Hidalgo

· Morelos

· Tamaulipas

El seguimiento de los calendarios locales permitirá que cada zona escolar adopte medidas específicas en caso de que surjan nuevas alertas climáticas.