Fiscalía de Guanajuato investiga la agresión contra Paola Suárez

La Fiscalía del estado de Guanajuato dieron a conocer que ya se inició las investigaciones por la agresion que sufrio la influencer Paola Suárez a manos de su pareja, el cual sigue sin ser ubicado.

Por medio de Instagram, la infleucer compartió lo sucedido, señalando que esta podría perder su ojo, así como subir de costillas rotas tras la agresión del sujeto.

"No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo me quebrante (sic) 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio (sic)", escribió en su cuenta de Instagram paolitasuarez28.

Por su parte, la Secretaria de Salud del estado señaló que la paciente está internada en el Hospital General de León y se revisa el estado de uno de sus ojos.

"Se está valorando, llegó a urgencias. No sabemos si alcoholizada o bajo sustancias y presenta lesiones en el rostro, en la cabeza dijo que le pegaron con un objeto metálico y en el tórax, se va a sedar para que pase la noche y mañana se van a hacer más estudios", dijo una fuente de la Secretaria de Salud.

